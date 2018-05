Haapsalu saab suveks mupo

Haapsalu linnavalitsus ja politsei jõudsid üksmeelele, et suvise parkimisanarhia ohjamine vajab senisest kõvemat kätt – loomisel on munitsipaalpolitseiniku ametikoht.

„Eks me läheme igale üritustesuvele teatud kartustega vastu ja kui see läbi saab, selgub, et ega midagi väga hullu ju ei juhtunudki. Ma loodan, et sel suvel läheb veel paremini,” ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

„Me tahame, et juuliks oleks leitud inimene, kellest saab n-ö Haapsalu linna mupoametnik,” lisas Sukles.

