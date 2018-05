Teatame, et AS Viimsi Keevitus alustab asfaltkatete taastamistöödega Niine, Kuuse, Turu ja Lehise tänaval. Palume jälgida ajutist liikluskorraldust.

Tänavalõigud on ehitustööde ajal suletud. Planeeritud ehitustööde aeg on 30.05–1.06.2018. Tööde eest vastutab AS Viimsi Keevitus, Veera Petrova,

tel 591 2477, ja järelevalvet teeb OÜ PP Ehitusjärelevalve, Margus Maripuu,

tel 503 9789. Tööde tellija on AS

Haapsalu Veevärk.

AS Viimsi Keevitus