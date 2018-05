Meistrite liiga finaalmängul esitab hümni suvel Haapsalus esinev 2Cellos

UEFA meistrite liiga finaalmängu avatseremoonial esineb maailmakuulus 2Cellos (pildil), kes esitab omas võtmes tuntud jalgpalli-hümni. Sündmus leiab aset sel laupäeval, 26. mail Kiievis enne Real Madridi ja FC Liverpooli mängu. 2Cellost saab Eestis näha juba sel suvel. FC Liverpooli ridades mängib ka Ragnar Klavan.

“Meie jaoks on see imeline võimalus osaleda sellisel üritusel,” ütles 2Cellose liige Stjepan Hauser. “See jääb meile kindlasti eluks ajaks mällu ja meie omakorda teeme endast kõik oleneva, et see show jääks meelde,” lisas artist.

“Oleme vägagi põnevil – see on unikaalne sündmus, sest eestimaalasel on huvi selle finaalmängu vastu tõenäoliselt mitmekordne,” ütles Rock in Haapsalu promootor ja Haapsalu linnapea Urmas Sukles. “Lisaks varsti meil esineva ülipopulaarse 2Cellose nö tele-eelsoojenduse saab kaasa elada meie oma mehele Liverpooli rideades Ragnar Klavanile.”

Meistrite liiga hümni kirjutas 1992. aastal Inglise helilooja Tony Britten. Muusikapala on adaptsioon George Frideric Händeli suurejooneliselt teosest, mida esitati Briti monarhide kroonimistseremooniatel.

2Cellos on selleaastase Rock in Haapsalu peaesineja. 2Cellos esineb Haapsalu lossihoovis täispika kontserdiga 21. juulil maailmatuuri The Score World raames.

Rock in Haapsalul annavad avalöögi 21. juulil kell 16 vanalinnas esinev Eesti kuulus muusikutepere Ilves Sisters.

2Cellos lasi just välja oma uue loo “Seven Nation Army”,mis on tšelloduo värske versioon The White Stripes-i 2003. aasta hittloost. Videot saab vaadata siit: www.youtube.com/watch?v=DMTPHiDcIyU