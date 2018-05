Läänemaa turism suunab linnakülalised nutiseadmesse

MTÜ Läänemaa Turism kaotab ära ühe trükise – varem suviti iga kahe nädala tagant üllitatud voldikut „2 nädalat Haapsalus”, ja toob asemele teise – kuurordikaardi.

MTÜ Läänemaa Turism juhataja Annika Mändla tutvustas täna Iloni Imedemaal toimunud infohommikul kohalikele turistide teenindamisega seotud ettevõtjatele algava suvehooaja sündmusi ja uuendusi.

Mändla nentis alustuseks, et kuna kõik turistid ei jõuagi Haapsalu turismiinfokeskusesse, peaksid kohalikud ettevõtjad seda enam toimuvaga kursis olema, et aidata vajadusel lünki täita.

Kultuurikava kolib nutiseadmesse ja printerisse

„Alustame kõige suurema uudisega – sel aastal kolib trükis „2 nädalat Haapsalus“ veebi. Trükist enam välja ei anta. Veebivarianti saab samas välja printida,“ rääkis Mändla.

Linna kultuurikava leiab veebist kahes keeles – eesti ja inglise keeles ja on Mändla sõnul mõeldud eelkõige mobiiltelefonis kasutamiseks. „Aga arvutis saab ka väga hästi kasutada,“ lisas ta.

Uues kultuurikava saab üritusi mitmel erineval moel enda jaoks sorteerida, mis tähendab klikkimist paljudel valikutel. Selle tulemusena tekib võimalus koostada enda jaoks sobiv ürituste nimekiri, nii et teised üritused kasutaja vaatevälja ei sega. Uus lahendus on ühe seadme põhine, mis tähendab, et kasutaja eelistusi ei salvestata kuhugi andmebaasi, vaid ainult konkreetsesse seadmesse, milles valikud on tehtud.

Need üritustekorraldajad, kes soovivad ennast teistest nähtavamaks teha, saavad veebipõhisesse kultuurikavasse reklaami osta.

Et linnakülalised veebi kolinud kultuurikava üles leiaksid, on Mändla sõnul vaja kõigi ettevõtjate abi – sõbralikku suunamist veebikeskkonda. „Me paneme igale poole plakatid ka ja tulevad ka flaierid, mida puhkemajad ja kohvikud jagada saavad,“ rääkis Mändla.

„Kui meie juurde tuleb klient, kellel pole nutitelefoni ja ta tahab seda infot paberil, kas me siis võime ta teie juurde saata ja te prindite talle kava välja?“ tahtis üks ettevõtja teada.

„Jaa! Absoluutselt!“ lubas Mändla.

Põhjusi, miks trükitud infovoldikust loobuti, on Mändla sõnul mitmeid. Näiteks saab veebis lihtsalt ja kiiresti teha muudatusi. Mändla sõnul kaaluti ka trükise uuendamist, kuid loobuti sellest mõttest. „Tänapäeval on enamusel ikkagi mobiiltelefonid,“ märkis Mändla.

Teine oluline põhjus oli tema sõnul kokkuhoid trükikuludelt – kuigi lahenduse enda väljatöötamine ei olnud odav, on seda võimalik kasutada aastaid.

Kuurordikaardi uus tulemine

Läänemaa Turism taaselustab ajaloolise Haapsalu kuurordikaardi. „Inimene maksis suvitusmaksu ja sai kuurordikaardi,“ rääkis Mändla.

Uue kuurordikaardi saab Mändla sõnul osta umbes paari euro eest. „Kaardiga kaasnevad erinevad allahindlused ja suve lõpus loosime kõigi ostjate vahel välja ühe auhinna,“ selgitas ta.

Ka kuurordikaardi kohta levitatakse sõna plakatite ja flaierite vahendusel ning muidugi Haapsalu linna ja Läänemaa Turismi infokanalites. „Veebi tuleb üleskutse – registreeri end Haapsalus puhkajaks ja saad soodustusi,“ selgitas Mändla.

Kaardi saab füüsiliselt kätte Haapsalu turismiinfokeskuses, aga ettevõtjad saavad soovi korral kaarte ka ise välja osta ja lisada neid oma pakettidesse.

Kui palju kaart maksma hakkab, pole veel selge. „Me ootame veel ettevõtjate pakkumisi, kes soovivad asjaga liituda,“ selgitas Mändla.

Kuurordikaardiga kaasnevad allahindlused on Mändla sõnul iga ettevõtja enda otsustada ja ettevõtja poolne panus programmi. Et kuurordikaardi ostja teaks, kus ja kuidas ta kaardiga kaasnevaid soodustusi kasutada saab, tuleb kaardiga kaasa trükis, kus on kirjas kõik pakkumised. „Nimekiri pakkumistest läheb lukku sel reedel 25.mail ja rohkem sel suvel sinna pakkumisi lisanduda ei saa,“ ütles Mändla.

Kuurordikaardi ja selle juurde kuuluva trükise tootmise kulud tulevad Haapsalu linnavalitsuse eelarvest.

Fotod: Arvo Tarmula