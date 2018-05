Haapsallu tuleb Euroopa lauatennise assotsiatsiooni president

Sel nädalavahetusel selgitatakse Haapsalus Põhjamaade lauatennisemeistrid. Kohal on ka maailma tippu kuuluv Rootsi koondis ja Euroopa lauatennise assotsiatsiooni president Ronald Kramer.

Võistlused algavad reedel võistkonnavõistlusega ja lõpevad pühapäeval üksik- ja paarismängufinaalidega.

„Osalejaid on üheksast liikmesriigist – Island, Gröönimaa, Norra, Rootsi, Taani, Soome, Leedu, Läti ja Eesti. Seekord ei osale Fääri saared, Gröönimaa aga esmakordselt,“ ütles võistluste pealik Heikki Sool. Igas koondises on neli nais- ja neli meesliiget.

„Ma ei tea, mis koondise Rootsi välja paneb, võib-olla kasutab noori, aga Rootsi on nii tugev lauatennisemaa, et seal mängib igaüks, kel reket käes püsib,“ ütles Sool. Rootsi on pikka aega olnud Euroopa tugevaim lauatennisemaa ja alles viimasel ajal on Saksamaa neist mööda läinud.

„Tulemas on väga auväärne seltskond külalisi, kuna samas toimub ka Põhja-Euroopa lauatenniseühenduse NETU konverents kõigi liikmesriikide esindajate osavõtul ning neli päeva viibib Haapsalus ka Euroopa lauatennise assotsiatsiooni president Ronald Kramer,“ märkis Sool.

Võistluste peakohtunik on rahvusvahelise kategooria kohtunik Madis Koit.