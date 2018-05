Lääneranna vald ühendab Lihula ja Hanila muuseumi

Lääneranna valla volikogu otsustas, et uuest aastast on vallal allasutus nimega Lääneranna Valla Muuseumid, mis ühendab endas nii Lihula kui ka Hanila muuseumi.

Lihula muuseumi ning August Tampärgi nimeline Hanila muuseum oli esialgu kavas ühendada nii, et Hanila muuseumist saanuks Lihula muuseumi allasutus.

Volikoguliige Meelis Malk ütles, et kultuurikomisjoni koosolekul otststatud, et ühendatakse kaks võrdset muuseumi, et üks ei jää teise harumuuseumiks. „Hanila muuseumi museaalide kogu on suurem, kompaktsem ja korrastatum, kui Lihula muuseumis,“ selgitas Malk. „Kuidas kehvem muuseum võtab parema muuseumi oma harumuuseumiks?“

Muuseumide juhiks saab Lihula muuseumi direktor Marika Valk.

„Muuseumi pidamine nõuab kvalifitseeritud tööjõudu. Lihula muuseumi direktoril on kogemused juhtimaks mõlemat Lääneranna valla muuseumi,“ ütles abivallavanem Andres Annast.

Lihula muuseumi teaduri ametikohale korraldatud konkursi võitis Kadri Valk. Kadri Valk on muuseumijuhi Marika Valgu tütar.

Hanila muuseumi töötaja konkursi võitis Maire Toming.

Lihula lähedal Kirikukülas muinsuskaitse all olevas talumajas elav Toming on Matsalus olnud ametis looduskaitsetöötajana ning olnud seotud Matsalu filmifestivali korraldamisega. Lihula kandis on Toming elanud 30 aastat.