Juhtkiri: suletus viib hääbumiseni

Lääneranna vallavolikogu otsustab täna, kas lõpetada oma õpilaste teiste omavalitsuste koolides õppimise kinnimaksmine. See plaan oleks nii lühinägelik, et lausa ohtlik, kui see hakkaks tööle. Õnneks ei hakka.

Esmapilgul ei tundu plaan paha. Lääneranna vald maksab teistele omavalitsustele 6000 eurot kuus laste eest, kes käivad mujal koolis. Ometi on vallas olemas kõik kooliastmed Lihula gümnaasiumini välja. Kui oma lapsed käivad oma koolis, on need elujõulisemad ja tugevama tasemega ning õpilastel on koolitee lühem. Oleks Vatla lapsed kõik Vatla koolis käinud, ei oleks pidanud seda sulgema ja nii edasi.

Lääne Elule piisas paarist telefonikõnest, et veenduda: riik seda ei salli. Riik võtab lihtsalt Läänerannalt mujal õppivate õpilaste raha ära ning maksab selle otse teistele.

See on siiski probleemi valest otsast lahendama hakkamine. Kohalikud koolid peaks olema nii hea õpetamise kvaliteediga ja nii head õpikeskkonnad, et lapsevanematel ei tuleks mõttessegi oma lapsi mujale kooli viia. Aga kui viivad, on see nende vaba valik, isegi kui on rumal.

Näiteks gümnaasiumiosa puhul on isegi loogiline, et õpilaste anded on erinevad ning kõiki ei suuda Lihula gümnaasium võrdselt välja arendada. Riigigümnaasiumi puhul läheb arveldamine nagunii omavalitsustest mööda.

Kui jälgida, mida tehakse oma lapse eliitkooli saamiseks, siis võib arvata, et lapse mujale gümnaasiumi aitamiseks ei kõhkleks Lääneranna vanemad hetkekski, enne kui end mujale sisse kirjutavad. Miks peaks üks noor pere end üldse Lääneranda elama asutama, kui teab ette, et nende laste koolivalik piirdub edaspidi vaid kohaliku kooliga? Vallarahvas vananeb ja vald hääbub.

Nagu öeldud, õnneks nii ei juhtu ja Lääneranna lapsed saavad edaspidigi mujal õppida. Kooli valik on lapsevanema otsus, mitte vallavanema suva.