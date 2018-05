Lääneranna vald peab loata töötanud tuulikute eest maksma tuhandeid eurosid

Möödunud nädalal tuli Tallinna halduskohtust otsus, mis kohustas Lääneranna valda maksma Tamba tuulepargi kõrval elavale Arne Albergile hüvitist 740 eurot ja menetluskulu üle 3600 euro.

Praegu Lääneranna valla koosseisu kuuluv Varbla vallavalitsus andis 2012. aastal ehitusloa kahe tuulegeneraatori ehitamiseks ja väljastas neile 2013 ka kasutusload, kuigi tuulikud ei vastanud detailplaneeringule.

Praegu OÜ Tuuleenergiale kuuluvad tuulikud töötasid kuus kuud kasutusloata. Arne Alberg leidis, et tuulikute müra tekitas talle kannatusi ja nõudis selle eest vallalt hüvitist.

Kohus määras hüvitise summaks 740 eurot ehk 4 eurot iga kasutusloata töötatud päeva kohta. Kohus leidis , et kaks tuulikut töötasid ilma igasuguse loata 2017. aasta jaanuarist juulini ehk 185 päeva. Sel ajal pidi Alberg taluma tuulikute müra. Kohus leidis, et kuigi Alberg pidi taluma mõõdukat müra, siis tema õigused on tõsiselt rikutud. Selle eest sai ta ka kahjutasu.

Jaanuaris otsustas Tallinna halduskohus, et Lääneranna vallavalitsus peab maksma 1600 eurot kohtukulusid Albergile ja tema kolmele naabrile, kes esitasid samas asjas kaebuse.

Eelmisel nädalal tehtud kohtuotsus on jõustumata. Jaanuaris tehtud otsus aga jõustunud. Kohus leidis jaanuaris, et Lääneranna vallavalitsus (Varbla õigusjärglasena) on põhjendamatult viivitanud Albergi ja tema naabrite kaebust läbi vaadates.