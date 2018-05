Galerii: võidupüha tähistamisel ei olnud ühtegi sõjaveterani

9. mai puhul, mida Venemaa tähistab võidupühana natsi-Saksamaa üle, kogunes Haapsalu kaubamaja ette mälestusmärgi juurde umbes 30 inimest. Ühtegi 1945. aastal Berliinis lõppenud sõja veterani nende hulgas enam ei olnud.

MTÜ Haapsalu Linna Veteranide Komitee juhi Kaarel Aru sõnul on komitee liikmete seas praegu neli Teise maailmasõja veterani – kolm naist ja üks mees. Kõigi nende tervis on aga nii kehv, et koduseinte vahelt nad välja ei tule. „Vanim neist, kes elab Linnamäe hooldekodus, on juba 102-aastane,“ ütles ta.

Varasematel aastatel on veteranidega koos mälestuskivi juures olnud ka Haapsalu linnavalitsuse esindaja, seekord aga mitte.

Küll oli taas Haapsallu tulnud Vene saatkonna esindaja, kes pani Venemaa poolt pärja ja pidas lühikese õnnitluskõne. „Täname kõiki, kes on tulnud hukkunuid mälestama. Teile pole vaja meenutada, milliseid ohvreid see sõda nõudis. See puudutas igat peret,“ ütles Vene saatkonna kultuurinõunik Dmitri Litskoi. „Kahjuks on aeg olnud halastamatu ja neid, kes seda sõda oma silmadega nägid, siin täna enam ei ole. Meie ülesanne on mäletada ja anda see mälestus järgmistele põlvkondadele edasi, et mitte kunagi enam midagi sellist ei juhtuks.“

Vähem poliitkorrektset juttu rääkis haapsallane Anrik Kurov. „Minu isa Anatoli Andrejevitš Kurov vabastas Eesti. Ta võitles Saaremaal ja sai oma kangelastegude eest kaks ordenit,“ müristas ta häälega, mille kinnitas olevat nõukogude armee pärandi. Selle häälega on ta ka Bõliinas laulnud. „Mina olen Haapsalus sündinud ja kasvanud, käisin ära koolis ja sõjaväes ja tulin tagasi. Tahan öelda, et meie põlvkond kaitses isade võidetud väärikalt. Meie ülesanne on õpetada lapsi, lapselapsi ja lapselapselapsi, et nad ei unustaks neid kangelastegusid.“

Aru sõnul on võidupüha Haapsalus ühendaja, mitte rahva kahte leeri lööja. „Haapsalus käivad inimesed siin rahulikult, tulevad kokku, õnnitlevad üksteist, panevad lilled ja lähevad,“ ütles ta.

Pärast mälestussammast läks veteranide komitee rahvas pidulauda. „Rahvast on vähemaks jäänud. Vanasti oli laud 50-60 inimesele, nüüd 25-le. Inimesi on vähemaks jäänud, lähevad manalateele,“ ütles Aru.