Algatati ulme- ja õudustemaatika sõnaus

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival (HÕFF), Eesti Ulmeühing ja Eesti Keele Instituut kuulutasid välja sõnavõistluse, mille eesmärk on leida omakeelsed vasted õudusfilmide ja ulmekirjandusega seotud ingliskeelsetele terminitele.

Sobivat eestikeelset vastet otsitakse sõnadele „fantasy”, „slasher”, „splatter”, „gore”, „grindhouse” ja „slipstream”. “Miks me ei võiks sellelt võistluselt leida samasugust üldkasutatavat sõna nagu „ulme”, mille pakkus ligemale 50 aastat tagasi välja Henn-Kaarel Hellat,” ütles HÕFF-i programmikoostaja Helmut Jänes.

Lisaks võivad sõnu koos vastetega esitada ka võistlusel osalejad ise.

Otsitavad sõnad koos kirjeldustega:

Fantasy: Ulmekirjanduse ja -filmide alaliik, mis on seotud muinasjuttudega. Seda iseloomustavad maagia, üleloomulikkus ja/või imepärased olendid. Otsetõlge „fantaasia” seondub kõigi ulme alaliikidega, ka kogu kirjandus on vähem või rohkem fantaasia vili. Kasutatud on vastet „imeulme”, aga täielikult omaks pole seda võetud. Koledasti kõlab eesti keeles ka mugandsõna „fäntäsi”.

Slasher: Õudusfilmide kõige populaarsemaid alaliike, milles sarimõrvar varitseb ja tapab oma ohvreid iseäranis õõvastaval viisil peamiselt külmrelva kasutades. Otsetõlkes tähendab slash ´lõikehaava´, ´lõikamist´, ´(noaga) raiumist´. Eesti keeles on kasutatud ka mugandatud vormi “släsher”. Tuntumad esindajad on “Texase mootorsaemõrvad”, “Karje” ja “Halloween”.

Splatter: Õudusfilmide alaliik, mis tähistab filme või ka arvutimänge, kus iga natukese aja tagant paiskub ülepakutud kujul laiali verd, ajusid ja sisikondi. Otsetõlkes tähendabki ‘plartsuma’, ‘täis või laiali pritsima’. Eesti keeles on kasutatud ka mugandatud vormi “splätter”. Splatter´id on näiteks Peter Jacksoni varajased filmid “Bad Taste” ja “Dead Alive”.

Grindhouse: Termin, mida kasutatakse madalaeelarveliste filmide kohta, kus traditsiooniliste kunstiliste väärtuste asemel seatakse võimendatult esiplaanile seks, vägivald ja/või õudus. Sõna tuleneb USA-s tegutsenud kinodest, kus näidati tsenseerimata seks-, õudus- ja märulifilme. Tänapäeval tähistab kõike, mis matkib 1960.-1970ndate B-kategooria filme ja nende odavat esteetikat. Grindhouse-žanri populariseerimisele aitas kaasa Quentin Tarantino ja Robert Rodrigueze 2007. aastal valminud film „Grindhouse”.

Gore: Vägivalla üksikasjalik kujutamine kirjanduses, filmis ja videomängudes; ka splatter-filmi alaliik, kus näidatakse detailselt eriti jõhkrat piinamist. Otsetõlkes tähendab ‘paakunud verd’, ‘veristamist’. Tuntumaid filminäiteid on “Kannibalide holokaust”, uuemast ajast “Saag” ja “Hostel”.

Slipstream: Piiripealne ulme ehk fantastika, mis ei järgi žanriulme traditsioone. Kasutatakse küll ulmelisi elemente, aga liiga vähe või ebateadlikult, et tulemust klassikaliseks ulmeks pidada, samas pole see ka enam realism. Tõlkes tähendab ‘keerisjälge’, ‘hõreda õhuga ala kiirelt liikuva objekti taga, (propelleri taha paisatud) õhuvoogu’, ‘tuules sõitmist’. Kasutatud on terminit ‘hämarulme’, aga sellega kaasneb negatiivne tähendusväli. Maagiline realism on jälle liiga kitsa tähendusega.

Võistlus kestab 25. juunini ja võitjad kuulutatakse välja Eesti Ulmeühingu igasuvisel kokkutulekul Estcon. Auhinnad panevad välja kõik kolm korraldajat.