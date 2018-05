Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi on hästi alustanud Eesti meistrivõistlusi

Kevade algus on ühtlasi aeg, millal pannakse pall mängu ka Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlustel. Sellel hooajal teeb Eesti esivõistlustel kaasa pea 500 võistkonda. See näitab taas seda, et jalgpall on Eesti kõige populaarsem spordiala.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi alustas 2018. aastal oma 18 hooaega Eesti meistrivõistlustel. Klubi noored debüteerisid selles karussellis 1999. aastal. Vahepeal on kaks hooaega vahele jäänud erinevatel põhjustel. Siiski on 18 hooaega sellel tasemel mängimine väikesele maaklubile olnud korralik visiitkaart ja kordaminekuid täis aeg.

Läbi pea kahe aastakümne on just esimese koduklubi eest mängimine aidanud paljudel noortel saada jalgpalluriteks. Andnud võimaluse mängimiseks kõige kõrgemal tasemel Eesti meistrivõistlustel – nii naiste kui ka meeste Eesti meistriliigas. Lubanud tõusta erinevate pallimängualade rahvuskoondistesse. Kui Eesti noorte meistrivõistlustel on võidetud ka medal -2009. aastal tütarlaste B-klassi pronks ja hulganisti kohti esikuuikus, siis klubi tähtsus on seisnud ka muus.

Esiteks saame uhkusega tõdeda, et klubi noortevõistkondi esindavad noorsportlased kõikidest piirkonna koolidest, ka väiksematest väiksematest. Kuigi viimastel aastatel on kodukohas suletud lausa kolm kooli, kust alati tublisid sportlasi tulnud, on praegu olukord ikkagi sama. Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi treeningutel osalevad Kõmsi, Metsküla, Virtsu ja Lihula koolide tublid lapsed.

Teiseks on meie klubi noored esindamas mitmeid teisi Eesti jalgpalliklubisid. Eriti tihe ja sõbralik koostöö käib Pärnu JK Vapruse klubiga. Sellesse klubisse siirdub igal aastal mitmeid meie klubis alustanud jalgpallureid. Praegu mängib sealses noortesüsteemis viis meie klubi poissi. Meistrliiga esindusvõistkonda on aga ennast murdnud Reno Mark ja Rocco Mõtt, lisaks mitu mängijat madalamates liigades.

Sel hooajal mängib klubi Eesti meistrivõistlustel U13 poiste võistkonnaga. Võistkond on korralik ja poisid tublid. Treenitakse kolm korda nädalas, pluss Eesti meistrivõistluste mäng. Eesti meistrivõistlusi alustati kahe vägeva võiduga. Võõrsil alistati Pärnu JK Vaprus 4:1, koduväljakul saadi 6:3 jagu Saaremaa JK Aameraasi võistkonnast.

Kolmas mäng tabeliliidri SK Suure-Jaani Unitedi vastu oli samuti kvaliteetne. Mängu tegi heaks kahe tugeva vastase omavaheline kohtumine. Siiski tuli koduväljakul vastu võtta 0:3 kaotus.

Kolme vooruga kogutud kuus punkti on alustuseks korralik saak. Meie võistkonna suurim väravakütt Paul Lomp on kuue väravaga väravalööjate edetabelis kõrgel kohal. Loomulikult annavad võistkonnale näo iga poisi suur panus ja korralik suhtumine.