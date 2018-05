Vormsil rekonstrueeriti Prästvike matkarada

Laupäeval avatakse Vormsil värskelt rekonstrueeritud matkarada, mis viib saare keskse allika ja Prästvike järve juurde.

Prästvike järve põhjaosas asub hulgaliselt allikaid, veekogusid ja metsa- ning sookooslusi. Et loodushuvilised saaks ala külastada, rekonstrueeriti kunagine Allika matkarada ja lisati sellele ka uus lõik, mis viib Lubjakünka ehk Raviallikani. Kokku on piirkonnas kümmekond allikat, milledest kolmeni viib ka rada. „Rada on külastamiseks valmis,“ ütles Mart Thalfeldt Eesti Loodushoiu Keskusest.

Matkarada, mis on 1,7 km pikk algab teelt, mis kulgeb Vormsi surnuaia tagant Suuremõisa poole. Tee alguses on viit „Suurallikas“. Matkarada on nüüd ka niiske ilmaga võimalik külastada kuiva jalaga, sest uuendati ja juurde ehitati toekad laudteed. Ehitati juurde Raviallika harutee ja lisaks sellele paigaldati oluliste tähiste juurde neli infotahvlit.

Parem vaade avaneb ka vaatetornist Prästvike järvele, kus roog on eest ära lõigatud. „Just praegu on hea aeg seal lindude vaatlemiseks, kuna neid on hetkel rohkesti,“ rääkis Thalfeldt.

Matkaraja rekonstrueeris Eesti Loodushoiu Keskus LIFE Springday projekti käigus EL LIFE programmi ja Keskkonnainvesteeringute keskuse toel.

Matkaraja avatakse laupäeval, 12. mail kl 15.30. Raja avamisel saab kuulata Mart Thalfeldi kommentaare ning pakutava torditüki ja teesoojaga rada läbi jalutada.

Tatjana Sääs