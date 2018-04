Galerii: 13. HÕFFi publik valis lemmikuks pöörase Saksa filmi

Foto: Markus Sein

Pühapäeva õhtul lõppenud 13. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali publik valis üllatuslikult lemmikfilmiks Saksa kättemaksupõneviku „Lumehelbeke”.

„Kõige pöörasem saksa muinasjutt pärast vendasid Grimme”, nagu seda Adolfo Kolmereri ja William Jamesi õhinapõhist linateost on nimetatud. Kolmerer oli ka festivali külaliseks.

Hääletusel järgnesid favoriidiks peetud Briti õudusfilm „Vaimude lahkaja” ja Hispaania õudusfilm „Veronica”.

Külastusi kogus 13. HÕFF 4558, mida on taas natuke rohkem kui eelneval aastal.

„Iseäranis rõõmustas meie enda retrofilmide menu,” ütles HÕFFi programmikoostaja Helmut Jänes. Publikut jagus nii Ilmar Raagi filmile „Tappev Tartu” kui ka Arbo Tammiksaare ja Andres Maimiku filmile „Macbeth”.

Puupüsti täis tõi väikese retrosaali lastefilm „Keskpäev”, mille juhatasid sisse režissöör Raivo Trass ja näitlejad Mihkel Raud, Ülari Kirsipuu, Tormi Kevvai ja Sven Suurraid.

Üks linateos – maailma esimene pornofilmide paroodia „Bat Pussy” – kanti esimest korda festivali ajaloos koguni üle suuremasse saali, sest seanss ei mahutanud kõiki soovijaid ära.

Kokku oli festivali kavas 28 pikka filmi 17 riigist ja 16 lühifilmi.

Mélièsi nime kandva Euroopa lühikeste fantaasiafilmide võistlusprogrammi võitis prantslanna Morgane Segaerti film „Pime tuba”.

20-minutilise linateose tegevus leiab aset sada aastat tagasi. Cassandre ema on haigestunud salapärasesse haigusesse. Ema proovib seda varjata, kuid tütar tunneb, et mingi õudustäratav tume jõud on sisenenud nende elamisse. Millised saladused peidavad end pimedas toas?

„See on lapsepõlves kogetavast armastusest, kaotusvalust ja hirmust kõnelev lummav lugu, mille nukker-poeetiline meeleolu äratab vaatajas ellu oma 8-aastase mina,” resümeeris žürii, kuhu kuulusid Deborah Haywood, Carlotta Moore ja Steve Dollar.

Võiduga kaasnes Hõbedase Mélièsi (Méliès d’Argent) nimeline auhind ja pääs Euroopa parimate lühikeste fantaasiafilmide konkursi lõppvooru, mille võitja pälvib maineka Kuldse Mélièsi (Méliès d’Or) auhinna. Võistlust korraldab Euroopa fantaasiafilmide festivalide föderatsioon, kuhu HÕFF juba kuus aastat kuulub.

Žürii tõstis esile ka itaallase Domenico De Feudise filmi „Pimeduse tund”, milles väike tüdruk (Maria Disegna) üritab pääseda salapärase röövija käest. Uskumatult veenev rollisooritus, mille peal püsib kogu film, resümeeris žürii.

Esimest korda näidati HÕFFi kavva kuulunud lühifilmide valikut ka Lux Expressi bussides, kus need kogusid lühikese ajaga ligemale 800 vaatamist, mis on väga hea tulemus.

Tänavune HÕFF jäi kunstilise juhina viimaseks Maria Reinupile, kes on üha enam hõivatud filmitööga välismaal, olles muuhulgas New Yorgi filmifestivali „What The Fest!?” üks asutajatest. Teatepulga võtab üle Anne Vetik.

14. HÕFF leiab aset 2019. aasta aprilli viimasel nädalavahetusel.

