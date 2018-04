Täna selgub, kas Eesti parima toiduaine tiitel tuleb Läänemaale

Kolmapäeval Tallinnas toimuval toiduainetööstuse aastakonverentsil annab president Kersti Kaljulaid üle autasu konkursi Eesti Parim Toiduaine 2018 võidutootele.

Eesti Parim Toiduaine 2018 Lääne-Eesti piirkondlike väike-ettevõtete konkursil osaleb 21 toodet, mida valmistavad Järvamaal, Läänemaal, Pärnumaal, Saaremaal ja Hiiumaal tegutsevad toidutootjad.

Läänemaa väike-ettevõtteid esindavad Lääne-Eesti piirkonna konkursil kaks tegijat. Linnamäe Lihatööstus on esitanud konkursile kuus lihatoodet: põdraliha keedusalaami, põdralihasardelli, pikkpoisi Põdrapoiss, kalkunilihaguljaši mustade ploomidega, põdralihastrooganovi ja veiselihaguljaši.

Lisaks on Läänemaa ettevõtetest tiitlile pürgimas ka Vigala Piimatööstus, kes esitas konkursile juustukrõpsud SAY Cheese Cheddar.

Veel saavad kuldmärgid parim mittealkohoolne jook ja parim alkohoolne jook. Tavapärase nelja piirkondliku väikeettevõtte toiduaine asemel pälvib autasu tervelt kaheksa väikeettevõtete toodet.

„Piirkondlike väikeettevõtete konkursil on kätte jõudnud aeg, mil vaid ühest autasust kõikide väga heade kandideerivate toodete peale enam ei piisa. Väiketootjate seas on esile kerkimas terve armee põnevaid joogitootjaid, mistõttu otsustas hindamiskomisjon anda väiketootjate konkursil välja autasud iga piirkonna parimale toiduainele ning ka parimale joogile,“ rääkis toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

Tema sõnul kutsub ta kõiki tarbijaid üles märkama poelettidel Eesti parima toiduaine konkursi võidumärgiga tooteid ning neid proovima, et tuua oma toidulauale rohkem vaheldust ning veenduda ise Eesti toidu heas kvaliteedis.

„Turu-uuringute ASi küsitluse järgi on Eesti parima toiduaine kaubamärgi tuntus kasvanud juba 75 protsendini ning rõõmustav on ka see, et Kantar EMORi andmetel eelistab 90 protsenti Eesti tarbijatest kodumaist toidukaupa. Samas on oluline, et inimesed lähtuksid rohkem nendest eelistustest igapäevaseid oste tehes. Reaalsed ostuotsused on need, mis panustavad sellesse, et Eesti toidutööstused jätkaksid üha paremate toodete väljatöötamist ning meie tööstuste tublide töötajate elujärg üha kasvaks,“ kinnitas Potisepp.

Eesti toiduainetööstuse XII aastakonverents toimub täna Olümpia hotellis kell 10–17.