Ühistranspordikeskus: maksujõuline inimene võiks oma pileti eest maksta

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht Vello Jõgisoo ütles, et kuigi keskus ei ole veel saatnud majandusministeeriumile taotlust seoses ühistranspordi korraldamisega, arvab büroo, et töötav inimene võiks oma pileti eest ise maksta, vahendab ERR-i uudisteportaal.

“Büroo arvamus on see, et me võiksime minna edasi tasuta transpordiga eakatele inimestele, kooliõpilastele ja puuetega inimestele. Maksujõuline inimene võiks meie arusaamise järgi ikka oma pileti eest ise maksta,” ütles Jõgisoo ERR-i raadiouudistele.

Algselt on Kadri Simson lubanud, et alates 1. juulist viiakse ellu lubadus, et pakutakse riigi doteeritavatel liinidel tasuta sõitu, samas kinnitab ministeeriumi pressiesindaja, et ministeerium midagi ise peale ei sunni. Lääne Elu kirjutas esmaspäeval, et Simson allkirjastab bussipiletihindade määruse lähiajal. Ühistranspordikeskused peavad hiljemalt mai keskpaigast teada andma oma soovidest.

Jõgisoo ütles ERR-ile, et Põhja-Eesti ühistranspordikeskus ei ole veel ministeeriumile oma taotlust saatnud.

“Me leiame, et me ei saaks enne paberi (ministri poolt allkirjastatud bussipiletihindade äärus – toim.) saabumist teha põhjapanevaid järeldusi. Ja seetõttu ootame oma järelduste tegemisega ja oma süsteemi välja pakkumisega selle ajani, kui meie majas on olemas kiri, mis seda situatsiooni kirjeldab,” lausus Jõgisoo.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse alla kuuluvad Läänemaa, Raplamaa, Harjumaa ja Lääne-Virumaa.