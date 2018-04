Jaanus Ratas: Lääne-Nigula vallavolikogu kui läbikäiguhoov

Osutudes valituks vallavolikogu liikmeks näitavad valijad saadiku suhtes üles tugevat usaldust ning kõrgeid ootusi. Volikogu liikme kohustus on kogu võimuperioodi jooksul parimal võimalikul moel esindada oma valijate huve. Ja mitte ainult enda valijate, vaid hea tuleb seista kogu vallarahva käekäigu eest.

Oma valmisolekut nelja-aastaseks vastutavaks perioodiks on iga saadik kinnitanud kandideerimisavaldusel isikliku allkirjaga. Olles 8 aastat olnud volikogu liige endises Kullamaa vallas, on hea mälestus stabiilsest volikogu koosseisust. Seda enam hämmastab tänane olukord Lääne-Nigula Vallavolikogus. Volikogu saalist on saanud kui läbikäiguhoov pideva koosseisu muutumise näol.

Volikogu liikmete staatuse peatamised algasid juba napp kuu peale uue volikogu koosseisu esimest istungit, et ruumi teha väljajäänud liikmetele mehitamaks kindla koosseisuga osavallakogusid. Eriti inetuks on olukord muutunud viimaste sündmuste valguses, kui Allan Kelder juba teist korda taotles volikogu liikmeksoleku peatamist. Kelder´i asendusliikmena pääses volikokku Peeter Kallas, kes sügisestel valimistel ei pääsenud vallavolikokku, kuid oleks olnud võimalus osaleda koheselt Nõva osavallakogu töös. Osavallakogu töös osalemiseks ta siiski toona oma nõusolekut ei andnud.

Vaatamata sellele, et Kallas loobus sügisel tööst osavallakogus, on valla valimiskomisjon 6. aprillil otsustatud Kallase kevadisele sooviavaldusele tuginedes arvata Nõva osavallakogu koosseisu, heites välja senise osavallakogu liikme Inge Teslikova. Kusjuures kummagi toimingu tegemiseks puudub juriidiline alus. Seda on märganud ka antud olukorras kannatajaks jäänud Inge Teslikova, kes esitas valimiskomisjonile vastavasisulise vaide.

Valla valimiskomisjon otsustas vaide lahendamiseks kasutada täiendavat 30 päeva tuues põhjuseks olukorra keerukuse.

Teades, et valimiskomisjonis on hulk juriidilise taustaga liikmeid, paneb imestama komisjoni otsustusvõimetus. On üheselt selge, et Peeter Kallas on kord juba loobunud osavallakogu tööst ning tema ennistamiseks osavallakogu liikmeks puudub kohalike omavalitsuste korralduse seaduse põhjal alus. Ka Inge Teslikova väljaarvamiseks puudub igasugune alus, sest Teslikova ei olnud asendusliikmena määratud osavallakogu liikmeks, vaid täieõiguslik esinduskogu liige. Osavallakogu liikme volituste peatamiseks ja lõpetamiseks sätestatakse Nõva osavalla põhimääruse alusel samu tingimusi volikogu liikmega.

Lisaks on volikogu liikme, Jaak Aasma, volituste peatumisel tekkinud olukord, kus tänasel hetkel on revisjonikomisjonis pädevusteta liige. Jaak Aasma, kes on valitud revisjonikomisjoni koosseisu, ei oma selleks kohalike omavalitsuste korralduse seaduse alusel õigust, kuna revisjonikomisjoni liikmed peavad olema volikogu liikmete seast.

Kas tegemist on poliitmänguga, Ühinenud Kogukondade sisepingete maandamisega või koguni millegi kolmandaga, on keeruline kõrvaltvaatajana hinnata, kuid kahtlemata on tegemist valijate ootuste petmisega. Kui valla valimiskomisjon peab sagedamini koosolekuid, kui volikogu istungeid, on midagi kahtlemata tugevalt paigast nihkunud.

Jaanus Ratas, Lääne-Nigula vallavolikogu liige, Reformierakond