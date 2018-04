Haapsallane: hanesid ja laglesid tuleb kaitsta

Haapsallane Lea Tsõba (79) ei ole rahul sellega, et põllumehed soovivad oma põldude kaitseks ja sealt hanede ja laglede peletamiseks heidutusjahti pidada. Tsõba sõnul tuleks loodust, loomi ja linde kaitsta.

„Hanesid on elupäevad olnud ja maarahvas on hakkama saanud,” ütles Tsõba. „Praegu muud ei ole kui materdamine ja maharaiumine. Mina olen tapatalgute vastu. Muidugi, mõne looma või linnu võib lasta, aga mitte tapatalguid pidada. Jahimehed ei lase ju söögi tarbeks, see on lõbu pärast laskmine. Eesti rahvas on ikka loodust ja loomi hoidnud. Minu vanaisa võttis puu maha siis, kui oli vaja kütta. Ta ei müünud seda maha. Mina tahan, et loodusest hoolitaks ja puid vähem maha saetaks, aga praegu näen ma ainult laussaagimist. Ainult kännud on püsti.”