Läänemaa ühisgümnaasiumi direktor Ain Iro üritab kohale jõuda täpselt või natuke varem

Teisipäeval alustas Lääne Elu tööpäeva koos Iroga. Üks täiesti tavaline koolijuhi hommik.

Kell kuus Haapsalus oma Niine tänava korteris ärganud, seisab Iro, tõsine nägu peas, sinine pintsak seljas ja käed selja peal, fuajees „Lennula” all ja tervitab õpilasi. On tema 69. tööpäev. Irost sai direktor 1. veebruaril. Õpilased venivad ühe-kahekaupa trepist üles. Kell on 7.40. Koolimaja on vaikne.

„Tere hommikust!”

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!