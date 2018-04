LÜGi teatritrupp tegi riigifestivalil tubli etteaste

Läänemaa Ühisgümnaasiumi (LÜG) näitering „Või Midagi Sellist” käis nädalavahetusel Tartus gümnaasiumiastme kooliteatrite riigifestivalil – kuigi auhindu kaasa ei toodud, oli tagasiside noorte läänlaste tehtule hea.

6.-8. aprillini Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimunud kooliteatrite gümnaasiumiastme riigifestivalil esindas Läänemaad LÜGi näitering „Või Midagi Sellist” lavastusega „Kotkas”. Andrus Kivirähki jutustuse oli lavastanud Karel Rahu.

„Võime oma sooritusega rahule jääda,” ütles näiteringi juht ja lavastaja Karel Rahu. Tema sõnul mainis žürii tagasisidet andes, et läänlased on võtnud endale raske ülesande – noored mängisid loomi ja linde ning see vajavab žürii hinnangul ka lavakunstikateedri tudengitel pool aastat eeltööd. Esile tõsteti Kotka osa täitnud Eero Eksi, kes suutis näidata karakteri arengut ja sisemist muutumist.

Rahu ütles, et kõige toredam on ikka see, kui teiste truppide liikmed ligi astuvad ja ütlevad, et oled hea ja äge.

Riigifestivalil astus üles 15 gümnaasiumi teatritruppi. Tase oli Rahu sõnul kõrge.

Festivali võitis Tartu Waldrof Teater lavastusega „Üks väike tuba”, kus räägiti ära Eesti iseseisvumise lugu.

„Ei olnud kahtlustki, et nemad võitu väärisid,” tunnustas Rahu. Ta lisas, et tegemist oli Eesti 100. sünnipäevale pühendatud 100minutilise etendusega, kus huvitava metafoorina oli kasutatud seda, et väike tuba ongi meie Eesti, millel on kaks akent – itta ja läände.

Teemasid, mida kooliteatrid lavale tõid oli Rahu sõnul seinast seina: „Oli tüüpilist kooliteatrit, kus teemaks noorte eneseotsing, oli nii klassikalisemat sõnateatrit, luuleteatrit kui ka improvisatsiooniteatrit.”

Järgmisena astuvad riigifestivalil võistlustulle kesk- ja algklasside teatritrupid. Keskastme riigifestivalil 20.-21. aprillil Karksi-Nuias esindab Läänemaad Haapsalu põhikooli näitering lavastusega „Ma olen kuulus?” (teksti autor ja lavastaja Siim Birk) ning algklasside riigifestivalil 11.-12. mail Rõngus Haapsalu noorte huvikeskuse draamaring „Üks” lavastusega „Nähtamatu poiss” (teksti autor Donald Tomberg, lavastanud Anne Suislep ja Triin Reemann).