President Kaljulaid kirjutas Ammase kaastunderaamatusse

President Kersti Kaljulaid käis reedel Toompea lossis, kus ta kirjutas omalt poolt järelehüüde sel nädalal surnud riigikogu liikme Andres Ammase mälestuseks avatud kaastundeavalduste raamatusse.

“Hea Andres, (nii Sa tavaliselt inimeste poole pöördusid, sest uskusid, et lõpuks on kõik ikka head) liiga vara läksid. Kõvasti Eesti asja jäi veel ajamata. Eesti tuleviku kindlustamist utsitamata. Laule laulmata. Sõpradega istumata. Perega koos ette võtmata… Aga eks kirega põlemine, see kulutab. Nii on. Tuleb leppida,” kirjutas Kaljulaid.

Vabaerakonna liige, maakonnaajalehe Lääne Elu looja, raadioajakirjanik, õpetaja ja koolijuht Ammas suri ootamatult ööl vastu kolmapäeva.

Ammas kuulus aastatel 1990–1992 Eesti Vabariigi Ülemnõukogusse. 20. augustil 1991 hääletas Ammas Eesti iseseisvuse taastamise poolt. Ta oli ka Eesti Kongressi saadik.

Ammas on olnud Rahvusliku Koonderakonna Isamaa/Isamaaliidu/Isamaa ja Res Publica Liidu liige, aastast 2014 oli Eesti Vabaerakonna liige.