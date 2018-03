Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler: Liisi klientide jaoks on tõrked vaid ajutised

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler selgitas Lääne Elule, miks 13 000 Liisi järelmaksukaarti kasutuskõlbmatuks muutusid.

Lääne Elu avaldab Kilvar Kessleri selgituse muutmata kujul.

Versobank ASi tegevusluba tunnistati kehtetuks panga pikaaegsete rahapesu tõkestamise alaste rikkumiste tõttu. Tegevusloa tühistamine tähendab seda, et pank ei tohi pärast seda enam toiminguid ega tehinguid teostada ning peab lõpetama kõik väljamaksed hoiustajatele, klientidele ja võlausaldajatele.

On selge, et krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamine põhjustab ebamugavusi nii panga klientidele kui ka teistele äripartneritele. Hoiustajate olukorra leevendamiseks on ellu kutsutud Tagatisfond, kes hüvitab nii eraisikute kui ka firmade hoiused 100 000 euro ulatuses. Pangalt laenu võtnud kliendid täidavad oma lepingujärgseid kohustusi edasi.

Samuti võib panga tegevusloa kehtetuks tunnistamine panga äripartneriks olnud professionaalsest turuosalisest krediidiandjale ja tema klientidele tähendada tõrkeid krediidi andmisel klientidele ning seonduvate makseteenuste tarbimisel. Tavaliselt on selline tõrge

ajutine, sest turul tegutsevad teised pangad ja makseasutused on võimelised krediidiandjale vastavaid finantsteenuseid ise pakkuma. Oluline on saavutada äriline kokkulepe.

Ühtlasi on finantsvahenduse valdkonnas tegutsevatel krediidiandjatel sõltuvalt nende suurusest ja äri keerukusest olemas talitluspidevuse plaanid, kuidas käituda olukorras, kus nende äri aspektist oluline teenus, näiteks panga osutatav teenus, katkeb või lõpeb.

Versobank ASi likvideerimisprotsess käivitub aktiivselt peale seda, kui Harju maakohus on ametisse määranud likvideerija. Likvideerija hakkab tegema tehinguid, mis on vajalikud aktsiaseltsi seaduspäraseks likvideerimiseks. Nad lõpetavad pangana tegutsenud aktsiaseltsi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ning rahuldavad võlausaldajate nõuded.