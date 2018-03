Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler: pank ei andnud meile Liisi klientide kohta infot

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler ei näe probleemi, et eilsel Versobanki teemalisel pressikonverentsil ei mainitud probleeme, mis tabasid umbes 13 000 Liisi järelmaksukaardi omanikku, kirjutab Ärileht.

Kas Finantsinspektsioon ei olnud teadlik, et Liisi brändinguga 13 000 Versobanki kaardiomanikku tabavad ebameeldivused, et sellest eile Versobanki pressikonverentsil hoiatada?

Versobank AS tegevusluba tunnistati kehtetuks panga rikkumiste tõttu. Krediidiasutuste seaduse § 19 lg 1 kohaselt Versobank AS ei tohi pärast tegevusloa lõppemist teha krediidiasutuste seaduse §-s 6 nimetatud tehinguid ja toiminguid ning peab lõpetama kõik väljamaksed hoiustajatele, klientidele ja võlausaldajatele. Tagatisfond on otsustanud Versobank AS hoiustajate hoiused hüvitada seaduses sätestatud tingimustel ja määras.

Versobank AS on Finantsinspektsioonile esitatud andmete kohaselt oma klientide arvuks öelnud 5600 klienti. Pank ei ole enda klientidena käsitlenud oma äripartneri kliente. Iga krediidiandja ja muu finantsvahendaja, sealhulgas Koduliising, valib vabalt endale tehingupartnerid ning korraldab suhted oma laenuvõtjatest klientidega. Hoiustajaid Koduliisingul ei ole.