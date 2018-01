Haapsalu linnavalitsuse maja juurdeehitus pandi ootele

Eelmisel sügisel teatas Haapsalu linnavalitsus, et päevakorras on ehitada linnavalitsuse majale juurdeehitus, et suurenenud koosseisuga uus linnavalitsus praegusesse maja ära mahuks. Esialgu juurdeehitust veel ei tule.

„Me panime selle projekti praegu pausi peale,“ ütles Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman.

Aselinnapea sõnul on küsimus rahas. Kuna juurdeehituse põhjuseks on liitumine, nägi plaan ette, et selleks kasutatakse liitumistoetust. Et Ridala rahvas hakkas linnavalitsuse majas tööle juba 1. jaanuaril, tehti kõigepealt aga ümberkorraldusi olemasolevate ruumide kasutuses: kolmandal korrusel asuv arhiiv koliti keldrikorrusele, mis selle tarbeks ära remonditi.

„Keldri ehitus läks kallimaks, kui alguses planeeriti,“ nentis Vikman. Keldri remont on aga nii kaugel, et arhiivi saab varsti ümber kolima hakata.

„Kolmanda korruse arhiiviruumid kohandatakse seejärel kabinettideks, ja siis hakkab ruumide jaotus normaalselt tööle,“ rääkis Vikman.

Ta selgitas, et linnavalitsuse uus ja suurem koosseis mahub praegugi majja ära, kuigi kitsastes oludes ja ajutiste lahendustega.

„Näiteks on üks nõupidamisteruum tehtud kabinetiks ja raamatupidajad on kolmekesi toas, kus on tegelikult ruumi kahele,“ selgitas aselinnapea.

Juurdeehitus jääb esialgu tulevikuprojektide nimekirja.

„Kaalume võimalust saada selleks toetust EASi meetmest, mis on avalike teenuste efektiivsemaks muutmise projekt. Me ei ole seda mõtet kindlasti maha matnud, sest uus fassaad ja ventilatsioon tuleb ära teha,“ ütles Vikman.