Lihulas toimub koolinoortele taas jalgpallimälumäng

Foto: Urmas Lauri

Lihula gümnaasiumis saavad 26. jaanurail kokku taas jalgpallihuvilised mälumängurid. Osalema on kutsutud kõikide Läänemaa koolide ja klasside võistkonnad.

Kuna tänavu on jalgpallimaailmas tulemas mitmeid erilisi sündmusi, siis võtavad korraldajad ette suuremat sorti ürituse. Käes on ju järjekordne maailmameistrivõistluste finaalturniiri aasta ja ega meie kodumaagi suurest mängust ilma jää. Tallinn võõrustab 14. augustil UEFA superkarikafinaali. See on mäng, kus kohtuvad meistrite liiga ja Euroopa liiga võitjad. Seega astuvad augusti keskel A Le Coq Arena jalgpallimurule maailma parimad jalgpallurid.

2018. aastal toimuvad aga esmakordselt Venemaal, järjekorras juba 21. jalgpalli maailmameistrivõistlused. 14. juunist kuni 15. juulini peetakse 32 päeva jooksul üheteistkümne Venemaa linna 12 väljakul, 64 kohtumist.

Senise 20 MM-finaalturniiri jooksul on maailm näinud ainult kaheksat tiitli võitnud riiki. Brasiilia on edetabelit juhtimas viie võiduga. Väga paljud noortele mõeldud mälumängu küsimused tulevadki just maailmameistrivõistluste valdkonnast.

Jalgpallimälumängus on kolm vanuseklassi. Eraldi toimuvad mängud 4.-6. klasside õpilastele, 7.-9. klasside õpilastele ja 10.-12. klasside õpilastele.

Gümnaasiumiastmega on teretulnud mõõtu võtma ka õpetajate võistkonnad.

Mälumängu alustatakse kõige noorematega kell 13 ja liigutakse tunniste aegadega järjest ülespoole.

Nooremad peavad vastama 15 küsimusele, vanemad grupid aga 30 küsimusele.

Mälumängu küsimused koostas ja mängu viib nii nagu eelmisel aastal läbi, Lihula gümnaasiumi 75. lennu vilistlane Margus Morševitski.

TTÜ Eesti mereakadeemia I kursuse üliõpilane Margus Morševitski on vaatamata oma noorele eale juba üsna kogenud mälumängur. Ta on osalenud paljudel mälumängudel, viinud läbi õpilastele mõeldud mälumänge ja osalenud ise ka näiteks saates Kuldvillak.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi jalgpallimälumängu parimatele paneb auhinnad välja Eesti jalgpalliliit.

Jalgpallimälumäng ootab, infoks ja registreerimiseks saatke e-kiri.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldab jalgpallimälumängu teist aastat.