Äripäev: uus teemaks tekitab peavalu

Äripäev, 3. jaanuar 2018. Foto:: Urmas Lauri

Teekasutusmaks tuli tasuda 1. jaanuariks, aga ettevõtetel on tekkinud sellega probleeme, kirjutas Äripäev.

Teekasutustasu tuleb maksta kõikide üle 3,5tonniste veoautode eest, mis sõidavad Eesti teedel. Est-Trans Kaubavedude juht Reio Engman ütles, et nemad on maksu tasumiseks valmis, kuid loomulikult on see nende jaoks lisakoormus. Esimese kvartali makse on firmal juba tehtud.

Seni on Est-Trans Kaubaveod tasunud raskeveokimaksu. “Meie ettevõttele on teekasutusmaks ikkagi koos raskeveokimaksuga aastas 100 000 eurot lisakulu, mis ilmselt tuleb delegeerida ostukorvi. Enda kanda me seda kindlasti ei suuda võtta, kuna kütuseaktsiis ju ka tõuseb,” selgitas Engmann.