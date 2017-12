EELK kogudused võivad jätkuvalt riigilt varasid või raha nõuda

Kuigi riik maksab Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule (EELK) okupatsioonikahjude heastamiseks 6,8 miljonit eurot, võivad kogudused jätkuvalt nõuda riigilt nõukogude ajal muuseumitesse jõudnud väidetavalt kogudustele kuuluvaid varasid.

EELK peapiiskop Urma Viilma ütles reedel BNS-ile, et üldiselt on nüüd EELK ja tema koguduste omandiküsimused lahendatud, kuid koguduste varade küsimused vajavad edaspidi siiski läbirääkimistega jätkamist ja kokkuleppele jõudmist.

“Üles jäävad üksikud vaidlusküsimused koguduste ja muuseumide vahel, sest nõukogude perioodil on jõudnud muuseumitesse kogudustele kuuluvaid varasid, mis on seni tagastamata,” sõnas Viilma. “Nendes küsimustes ei saa EELK ise kokkuleppeid sõlmida, sest kogudused on iseseisvad ja ootavad riigilt esemete tagastamist. Need küsimused vajavad edaspidi siiski läbirääkimistega jätkamist ja kokkuleppele jõudmist.”

Samas kinnitas Viilma, et EELK ei plaani riigile teha täiendavat rahataotlust, sest “suurimad vaidlusküsimused saavad lahendatud”.

Valitsus otsustas neljapäeval maksta EELK-le 6,8 miljonit eurot ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule 1,4 miljonit eurot. Kirikud loobuvad toetuse eraldamisega seoses varasematest varalistest vaidlustest.