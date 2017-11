Esireket on Kontaveit, parim aga Kanepi

See oli suur matš. Kaia Kanepi ja Anett Kontaveiti teisipäevasest tenniselahingust Saku suurhallist räägitakse ka aastakümneid hiljem. Nagu meenutatakse praegu ligi 40 aastat tagasi, 1978. aastal tollases Kadrioru tennisehallis peetud mänge maailma nelja tipptennisisti vahel. Kohal oli ka tollane valitseja rootslane Björn Borg.

Tänu Soome TV-le hoidis kohalik huviline ennast kursis suures ilmas toimuvaga, aga oma ihusilmaga iidoleid näha mõjus punaimpeeriumi vasallriigis lausa kultuurišokina. Nagu oleks värske tuulepahmakas tunginud läppunud õhuga ruumi. Võib-olla oleks veel suurema šokina mõjunud vaid tollase ABBA ootamatu välkvisiit. Tippmehed mängisid siis näidismatše ja sportlik tulemus ei olnud neile ega ilmselt ka publikule peamine. Tähtis oli megastaare oma silmaga näha.

Teisipäeval nägi Eesti publik kaht maailma paremikku kuuluvat naistennisisti. Nad ei ole küll esikümne mängijad, kuid loodetavasti teel sinna. Kõige meeldivamalt üllatasid nad kodupublikut sellega, et platsil käis armutu heitlus. Nagu oleks tegu Wimbledoni poolfinaaliga. Nii mängu kvaliteedi kui ka pinge poolest.

Ei olnud ühtegi märki näidismatšist, kus vaheldumisi sooritatakse efektseid lööke ja õnnestumise korral vastasmängija aplodeerib. Korvpallis pakutakse sellist tulevärki näiteks tähtede mängus.

Kanepi ja Kontaveit heitlesid nii jäägitult, nagu ootaks kaotajat maalt väljasaatmine. Kuigi enne matši oli teada, et ametlikult jääb Eesti esinumbris niikuinii Kontaveit. 21-aastane tennisetäht asub WTA edetabelis praegu 34. kohal, 32-aastane Kanepi hoiab 100. tabelirida.

Mängus oli au. Moraalses mõttes ehk ka tiitel Eesti parim tennisist. Kanepi võit lõi nüüd ainulaadse olukorra, kus Eesti esireket on Kontaveit, parim mängija aga tema. Profipoksis on tihti nii, et ühes kehakaalus on erinevate organisatsioonide poolt üheaegselt välja kuulutatud erinevad maailmameistrid. Eesti naiste tennises kipub sama olukord tekkima.Patiseis, mis ootab lahendust uuel aastal.

Matš kahe kange vahel tuletas meelde ka iidset teatrireeglit. Mida rohkem usub näitleja lavalist olukorda, seda rohkem usub seda ka vaataja saalis. Täpselt nii juhtus ka Saku suurhallis. Tennisetähtede kirglik võiduiha haaras publiku oma lummusesse ja pole siis ime, et matši järgselt kõlasid ülivõrdelised kõrvutamised maailma tippturniiridega. Selle tõestuseks tuleks meie esinumbritel uuel tenniseaastal jõuda näiteks suure slämmi poolfinaali. Mis pole sugugi võimatu, aga oi-oi kui raske.

Matš lõppes Kanepi võiduga 7:5, 5:7, 6:3 ja see on nüüd ajalooks saanud.