Valdo Randpere: Kaia Kanepi raamat peaks olema kohustuslik kirjandus

Aastaid Kaia Kanepi mänedžeriks olnud Valdo Randpere hakkas raamatu „Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel” kirjastajaks lootusega, et see muudab natukenegi maailma.

Valdo Randpere, kes tunneb Kaia Kanepit üle 15 aasta, oli alguses lihtsalt üks neist inimestest, keda raamatu tarbeks intervjueeriti. Kui aga selle aasta kevadel jõudis temani teadmine, et Kaia Kanepi ei ole veel leidnud sobivat kirjastajat, pani ta raamatule õla alla. Randpere ütleb, et see raamat pole oluline mitte ainult Kaia Kanepi enda jaoks, vaid on silmi avav tekst kõigile, kes võtavad vaevaks seda lugeda.

Kõige skandaalsemaks nimetatud lõigud käisid kohe alustuseks Delfi ja teiste portaalide esilehelt juba läbi, aga raamat on ju tunduvalt sügavam kui need seigad. Kuidas te tulemusega rahul olete?

Te ise võtsite asja kokku praegu – see raamat on palju sügavam! Kohe, kui ma käsikirja sain, ütlesin liialdamata, et see on üks kõige paremaid raamatuid, mida ma üldse lugenud olen. Lihtsalt selle pärast, et see ongi nii ehe. Seal on Kaia päevikud, mida ei saa tagantjärele kirjutada – kõik need lapse käega kirjutatud mõtted.

