Haapsalu linna algkool pälvis väärtuskasvatuse rändkarika

Eile, 21. novembril andis Tartu ülikooli eetikakeskus väärtuskasvatuse konverentsil üle tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2017“, mille pälvis ka Haapsalu linna algkool. Tiitliga „Hea lasteaia teerajaja“ tunnustati ka Haapsalu lasteaeda Päikesejänku

Haapsalu linna algkool pälvis tiitli koostöise ja õnneliku koolimeeskonna väärtustamise, lastevanemate aktiivse kaasamise, mitmekesiste kooliväliste tegevuste ning järjekindla ja eduka väärtusarenduse eest.

Algkooli direktori Malle Õiglase sõnul on väärtuskasvatuste kooli karika saamine on suur tunnustus, kuna koolis tehtav töö paistab ka teistele silma. „Me peame lugu väärtustest ja sellest, et kõik oleks koostöised ja õnnelikud. Kui see ka teistele samamoodi välja paistab, siis on see kõige parem tunnustus!“ lausus Õiglas.

Tartu ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide ja lasteaedade väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Eneseanalüüsi konkursid toimusid tänavu viiendat korda.

„Hea kooli edendaja“ tiitli pälvisid:

Haapsalu linna algkool

Kilingi-Nõmme gümnaasium

Kärla põhikool

Loo keskkool

Nissi põhikool

Tartu Descartes’i kool

Tartu Kivilinna kool

Turba kool

Tiitliga „Hea lasteaia teerajaja“ tunnustati: