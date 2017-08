Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise teade

Lihula Vallavalitsus algatas 26.04.2017. a korraldusega nr 111 Lihula linnas Oja tn 9 kinnistu (katastritunnus 41201:002:0035, pindala 8183 m²) detailplaneeringu. Riigi omandis olev kinnistu on hoonestamata ning paikneb detailplaneeringu kohustusega maa-alal (Lihula linn).

Detailplaneeringu eesmärgiks on Lihula Oja tn 9 kinnistu sihtotstarbe muutmine, hoonestusala, ehitusõiguse, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha kindlaks määramine seoses 30kohalise erihooldekodu (kolm 10kohalist peremaja) hoonete ehitamisega. Erihooldekodu opereerijaks on kavandatud SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus.

Detailplaneeringuga muudetakse Lihula valla üldplaneeringut. Lihula valla üldplaneeringus on planeeritav maa-ala reserveeritud tootmismaana, detailplaneeringuga kavandatud uus sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa.

Lihula Vallavalitsus otsustas 26.07.2017. a korraldusega nr 210 mitte algatada Lihula Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna planeeringuga kavandatavad tegevused ei oma olulist keskkonnamõju. Planeeritav ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal ning kavandatud tegevused ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-juhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 loetletud olulist keskkonnamõju omavate tegevuste hulka. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Lihula Vallavalitsus ning planeeringu kehtestaja on Lihula Vallavolikogu, koostaja Henri Projekt OÜ (aadress Jannseni 33/103 Pärnu 80044). Detailplaneeringu algatamise ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise korraldustega on võimalik tutvuda Lihula vallamajas (Jaama 1 Lihula) tööajal ning Lihula valla interneti koduleheküljel http://www.lihula.ee.

Lihula Vallavalitsus