Muhu väina esimesel etapil kimbutas seilajaid tuulevaikus



Muhu väina esimene etapp startis Rukkirahu lähistelt. Foto: Kaire Reiljan

Kuuekümnendat korda toimuv Muhu Väina regatt sai suurejoonelise alguse reedel, 7. juulil, kuid regatt merel algas laupäeval kui pea 140-aluseline laevastik purjetas Smarta.ee etapiga Haapsalust Kuivastusse.

Vägeva regati alguseks oli aga laupäevane tuuleprognoos äärmiselt vilets, mis esimese etapi stardi suisa küsitavaks muutis. Peavõistlusjuht Andres Talts oli laupäevahommikusel kaptenite koosolekul siiski lootusrikas ja kogu laevastik suundus stardiootuses merele. Ilmataat tegi meeldiva üllatuse, sest keskpäeva paiku Haapsalu Veskiviigi sadamast Rohuküla lähistele suundudes oli sinises taevas säramas päike ja reibas 4-6 m/s puhuv lõunatuul rõõmustas purjetajaid. Kella kaheks pärastlõunal planeeritud start täpselt sellel ajal ka toimus ja esimesena suundusid Muhumaa suunas merele Folkboodid, keda sel aastal võistlemas kolmteist ja kelle hulgast Eesti tänavune meister selgub just Muhu Väina regati lõpuks.

Viieminutiliste intervallidega läkitas võistluskomitee kõik seitse osalevat jahtide gruppi merele – kolm suuremate jahtide gruppi 23-miilisele distantsile ja väiksemate jahtide grupid ca 21-miilisele rajale. Esimese etapi ajal puhunud tuul muutis oma kurssi just selliselt, et taganttuules sõitu purjetajad praktiliselt teha ei saanudki. Esimesed ORC I grupi jahid olid Kuivastu sadamas ca kolme ja poole tunniga. Paljude jaoks väiksemate jahtide gruppides see etapp aga nii lihtsalt ei läinud. Nende gruppide esimesed sõitsid reipama tuulega finishiajad ette ning reeglitekohasesse finiši kontrollaja limiiti ei mahtunud suur hulk jahte, kes etapi lõpuosas tuulevaikust kannatama pidid.

A.Le Coq 60. Muhu Väina regati Haapsalu-Kuivastu SMARTA.ee etapi esikolmikud:

CLASS ORC I – 10 jahti

I Forte, Kalevi Jahtklubi, kapten Jaak Jõgi

II Olympic, Jahtklubi Dago, kapten Tiit Vihul

III Aurora Borealis, Venemaa, kapten Leonid Tkach



CLASS ORC II – 15 jahti

I Amserv Toyota ST, Kalevi Jahtklubi, kapten Margus Zuravljov

II Cherie, Kalevi Jahtklubi, kapten Ivar Aru

III Vesikaar, Kalevi Jahtklubi, kapten Tanel Tamm



Class ORC III – 10 jahti

I Blanca, Kalevi Jahtklubi, kapten Jaan Tiidemann

II Kvartet, Venemaa, kapten Vassili Alekseev

III Bamby, Venemaa, kapten Leonid Chizhik



ESTLYS I – 28 jahti

I Põhjakonn, Pärnu Jahtklubi, kapten Peeter Volkov

II Katarina Jee, Saaremaa Merispordi Selts, kapten Mart Tamm

II Extra Brut, Läti Jahtklubi, kapten Alexei Alexeev



ESTLYS II – 26 jahti

I Brigitta, Kalevi Jahtklubi, kapten Mikk Metstak

II Centaur, Saaremaa Merispordi Selts, kapten Rain Riim

III Seabird, Kalevi Jahtklubi, kapten Toivo Roosma



ESTLYS III – 36 jahti

I Mercurius, Saaremaa Merispordi Selts, kapten Margus Tasa

II Aurora, Haapsalu Jahtklubi, kapten Pille Kaas

III Luisa, Haapsalu Jahtklubi, kapten Henry Viiret



FOLKBOOT – 13 jahti

I Linda, Kalevi Jahtklubi, kapten Pertti Neero

II Tee Chee, Kalevi Jahtklubi, kapten Peeter Välkmann

III Lind, Kalevi Jahtklubi, kapten Tiit Riisalo

Regatt stardib edasi Roomassaarde pühapäeva hommikul kell 10. Roomassaarde jäädakse kaheks päevaks, ehk kuni teisipäeva hommikuni.

Korraldajate eriline tänu kuulub Lääne-Eesti Merepääste Seltsile igakülgse abi ja toetuse eest!