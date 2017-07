Algas küsitlus kiire interneti soovijate väljaselgitamisels Lääne- ja Raplamaal

Toimetanud Urmas Lauri



Foto: Digikond

Kõigil Digikonna projektis osalevate omavalitsuste elanikel ja ettevõtetel võimalus teada anda, millisele aadressile nad soovivad lairibaühendust saada.

Kõik, kes soovivad saada majja valguskaablil põhinevat kaasaegset ühendust peavad sisestama oma soovi Digikonna kodulehel.

Digikonna poolt eelnevalt läbiviidud uuring näitas, et üle 80% Digikonna piirkonna majades ei ole praegu võimalik kasutada kaasaegset lairibaühendust ning tarbijad peavad leppima ebastabiilse mobiilinternetiga või aeglase lauatelefoni ühendusega. Seetõttu puudub paljudel juurdepääs tänapäevastele infoühiskonna teenustele.

Digikonna kodulehel läbiviidava küsitluse eesmärk on välja selgitada, millistes majades soovitakse kasutada lairibateenuseid – ülikiire internet, digitelevisioon koos paljude lisateenustega, suhtlus- ja meelelahustusteenused, jne – ning kuhu tuleb lairibaühendus ehitada.

Küsitluse käigus saadud andmete põhjal alustatakse võrkude planeerimist. See tähendab, et lairibavõrku ei ehitata kõikide küladeni või majadeni, vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse ning kus see kohe kasutusele võetakse. Seepärast on oluline, et kõik soovijad oma info edastaksid, vastasel juhul jääb lairibaühendus sinna ehitamata.

Sooviavalduse esitamine on kõigile tasuta ning sellega ei kaasne veel kohustust võrguga liituda.

Digikonnas osalevad Lääne maakonnast Haapsalu linn, Kullamaa vald, Martna vald, Noarootsi vald, Nõva vald, Ridala vald, Lääne Nigula vald, Rapla maakonnast Juuru vald, Järvakandi vald, Kaiu vald, Kehtna vald, Kohila vald, Käru vald, Märjamaa vald, Raikküla vald, Rapla vald, Vigala vald ning Järva maakonnast Türi vald ja Väätsa vald.

Lisainfot Digikonna projekti ja lairibaühenduse kohta saab Digikonna veebilehelt.