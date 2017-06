Umbusaldusavaldus Sesterile kukkus riigikogus läbi

BNS



Umbusaldusavalduses nenditi, et Sven Sester (vasakul) rahandusministrina pole seisnud valitsuses vastutustundliku eelarvepoliitika eest, vaid on tegelenud lõputu kulutamisvajaduse katteallikate tootmisega. Foto: arhiiv

Opositsiooni algatatud umbusaldusavaldus rahandusminister Sven Sesterile kukkus neljapäeval riigikogus läbi.

Umbusalduse avaldamise poolt hääletas 42 ja vastu 52 saadikut, erapooletuid ei olnud.

45 Reformierakonna, Vabaerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikut esitasid neljapäevase istungi algul umbusaldusavalduse Isamaa ja Res Publica Liidu liikmest rahandusminister Sven Sesterile.

Valitsus arutas neljapäevasel istungil täiendava päevakorrapunktina Sesteri suhtes algatatud umbusalduse arutamise aega parlamendis ning otsustas, et taotleb riigikogu juhatuselt selle käsitlemist neljapäeval esimesel võimalusel. Tulenevalt sellest täiendas riigikogu esimees Eiki Nestor istungi päevakorda küsimuse arutamiseks.

Peaminister Jüri Ratas pöördus teisipäeval opositsioonierakondade poole kirjaga, milles märkis, miks ei pea rahandusministrile umbusalduse avaldamist põhjendatuks ning tunnustas rahandusministri tööd.

Umbusaldusavalduses märgitakse, et rahandusminister Sester on oma tegevusega nõrgestanud riigi rahanduse seisu ja kestlikkust ning Eesti majandusarengu väljavaateid. Tal puuduvad põhimõtted, mis hoiaksid eelarvepoliitika vastutustundliku ja maksupoliitika ettearvatavana. Ta ei ole rahandusministrina seisnud valitsuses vastutustundliku eelarvepoliitika eest, vaid on tegelenud lõputu kulutamisvajaduse katteallikate tootmisega. Tema tegevus eelarvereeglite rikkumise võimaldamiseks on pälvinud ekspertide üksmeelse kriitika. Ta kahjustab majanduse konkurentsivõimet eelarvestiimuli vale ajastuse ja nominaalsest struktuurseks muutmisega. Uued maksud koormavad üle ettevõtjad ja sellega on rahandusminister ka ettevõtjate kriitika all. Rahandusminister valitsuskabineti liikmena peab tagama Eesti rahandusliku jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõimelise majanduskeskkonna. Nende ülesannetega rahandusminister Sven Sester toime ei tule, toonitatakse umbusaldusavalduses.

Rahandusminister käsitles oma sõnavõtus riigi majanduse ja rahanduse olukorda ning andis selgitusi umbusaldusavalduses toodud etteheidete kohta, teatas riigikogu pressiesindaja.

Läbirääkimistel sõna võtnud fraktsioonide esindajad esitasid oma seisukohad umbusaldusavalduse kohta. Jürgen Ligi Reformierakonnast tõi näiteid umbusalduses avaldatud etteheidete kinnituseks ja kutsus üles umbusaldusavaldust toetama. Sotsiaaldemokraat Kalvi Kõva toetas rahandusministri jätkamist ja selgitas, et minister viib ellu valitsuskoalitsiooni poliitikat. Martin Helme Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast ei toetanud ametis oleva valitsuse rahanduspoliitikat ja rahandusministri jätkamist. Keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin selgitas valitsuskoalitsiooni rahanduspoliitikat ja toetas rahandusministrit. Priit Sibul Isamaa ja Res Publica Liidusttoetas rahandusministrit ja selgitas, et rahandusminister otsib lahendusi üleskerkinud probleemidele. Vabaerakonna liige Andres Ammas märkis, et Sester on suutnud tekitada ettevõtjate massiivse vastuseisu. Tema arvates on puudu pikem rahandusstrateegia, mistõttu ei saa rahandusministrit toetada.