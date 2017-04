Nõva kooli noortekohtumiste projekt “Mäng” jõudis lõpule

Virve Tauts, projektijuht

Programm „Noortekohtumised” on suunatud erineva emakeelega noortele, mille eesmärgiks on õppimiskogemuste kaudu ergutada noorte omavahelist suhtlemist, üksteise mõistmist ja arengut. Selle programmi tegevust reguleerib alates 2015. aastast SA Archimedes Noorteagentuur. Kõige olulisem on see, et projekti idee autoriks ja teostajaks oleksid noored ise, aga õpetajad võtaksid vaid toetajate ning innustajate rollid, seega aitaksid protsessidel silma peal hoida.

Grupijuhtidena andsid tegutsemiseks nõusoleku Kiviõli Vene Koolist õpetajad Kärt Lindlo ja Margarita Minyaylo, meie koolist õpetajad Õnne Rüütel ja Virve Tauts.

Projektipäevade eesmärgiks oli toetada õpilaste erinevate oskuste arendamist ja tervikliku maailmapildi kujunemist. Soovisime suurendada noorte sallivust, erinevate rahvuste ja kultuuride mõistmist ning arusaamist koostöö vajalikkusest.

Nõva Koolis on heaks tavaks õppetöö ajal lubada õpilasel õppida klassiruumist ja koolist väljaspool. Me ei arva, et vaid kooliseinte vahel saab targaks. Läbi noortekohtumiste anname erineva emakeelega õpilaste vahel suhtlemiseks vastavaid teadmisi ja oskusi. Vaja on sotsiaalset kompetentsi, mis õpetaks, kuidas suhelda teise rahvuse esindajatega, kuidas neid mõista, kuidas ületada vastastikuseid barjääre.

Projekti koostamise ja korraldamise etappidesse olid rakendatud mõlema kooli 12 õpilast läbi erinevate ülesannete: osalemine koolituspäevadel Tapal, projekti koostamine ja noortekohtumiste ettevalmistamine ning korraldamine. Eesmärgini saabki jõuda vaid siis, kui organiseeritult tegutseme.

Noortekohtumiste projekt kandis nimetust „Mäng?!”, ka see oli IDEE45 koolituspäevadel tekkinud õpilaste mõte, mis sai paberile ja teostamiseks rahastuse summas 4800 eurot.

Samal üritusel müüsime oma idee maha nii edukalt, et lõime käed ka partneritega Kiviõli Vene Koolist. Miks selline teema ja need märgid sõna lõpus? Õpilased andsid järgmise seletuse:

”? ”– kas MÄNG on ka meie jaoks või on see vaid väikese inimese töö?

”! ”– MÄNG, see on vau ja mängulusti peaks jätkuma kogu eluks!

Mäng peaks olema lõbus, arendav, koostööd innustav ja motiveeriv. Püüdsime seda teemat käsitledes olla ise loojad, aga mitte tarbijad. Üheskoos tegutsedes saime võimaluse panna õpilased oma õppimise eest edukamalt ja iseseisvamalt vastutama, tõmmates neid kaasa isiklikke arengueesmärke püstitama, sihte seadma, analüüsima ja neid koos läbi vaadates oma edusammudest enam huvituma.

Projekti tegevuskava koosnes erinevatest mängulistest tegevustest, mille all pidasime silmas ka teatri- ja pillimängu, laulu ja tantsu. Suurem osa mõlema kooli osalejatest tegelevad aktiivselt nendes valdkondades. Seetõttu oli projekti teema meile eriti südamelähedane. Lisaks aitas loominguline ühistegevus ületada edukalt keelebarjääre.

Noortekohtumine Kiviõlis 19.-23. veebruaril jättis Nõva Kooli õpilastele mitmekülgseid positiivseid mälestusi. Kõige lemmikumateks tegevusteks osutusid laulupidu, pillimängud, ühislaulmine, lauamängude koostamine, rohked esinemisvõimalused, liikumismängud, tuubidega sõitmine ja kaevandusmuuseumi külastamine.

Päevakava oli tihe ja täis erinevaid arendavaid ettevõtmisi. Sellel kohtumisel loodi uusi tutvusi ja kogeti põnevaid kogemusi, puututi eluliselt kokku vene keelega ning arendati koostööoskusi. Lastelt saadud tagasiside oli positiivne ja kogetud muljeid nimetati sõnadega „väga hea”, „lahe, „väga tore”, „põnev projekt”, „head jäljed” ja „palju huvitavaid tegevusi”. Armsalt siiras oli ühe lapse kahjutunne, et Kiviõli lastega taaskohtumist tuli oodata aprillikuuni.

Nõval kohtusime sõpradega Kiviõlist 3.-7. aprillini. Suur osa meie tegevustest olid seotud lõpupeo ühiskontserdi ettevalmistamisega – selgeks sai õpitud kogu seltskonnaga „Kaera-Jaan” laulu ja tantsuna, „Zumba” tants, kakskeelsena laul „Olgu jääv meile päike”, vene rahvatants „Kalinka”, akrobaatilised numbrid, laulud „Vihmaloits” ja „Kauges külas” koos vahva saatega erinevatel pillidel ja kitarripala soolonumbrina. Laste lemmikumad hitid olid mõlema kooli õpilaste loodud räpid nii eesti kui ka vene keeles. Kõik projektis osalenud õpetajad andsid oma panuse kontsertnumbrites.

Meie kooli lapsevanemad olid kutsutud projekti pidulikule lõpetamisele ja ei jäänud nemadki kontserdil pelgalt pealtvaatajate rolli, vaid said koos lastega tantsulusti nautida. Selle meeleoluka õhtu lõpetasime ühistordi ja kringlitega. Kordagi ei tulnud pähe mõtet, et lavastame koos erinevast rahvusest lastega ja see võiks kuidagi meie tulemust mõjutada. Otse vastupidi…

Nõval jõudsime veel jalgratastega matkata RMK looduskeskusesse, et osaleda „Seljakoti programmis”, korraldada väljasõidu Tallinnasse etendusele „Canterville´i lossi vaim” ja lisaks saada osa teatritoa õppeprogrammist „Klounid, teater ja tsirkus”. Muidugi jõudsime üheskoos palju mängulisi tegevusi korraldada ja ka lauamänge luua.

Noortekohtumiste projektitegevused on paljude õppekavast tulenevate vajalike pädevuste arendamiseks suurepärane õppevorm. Kogu see projekt oli jälle uus kogemus meile kõigile, üks suur TÖÖVÕIT ja lubame, et see ei jää viimaseks.

Täname kõiki koostööpartnereid lähemalt ja kaugemalt!

Projektijuht Virve Tauts