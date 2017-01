Lauri Luik: ei maksa otsida tonti sealt, kus seda pole (2)

Toimetanud Urmas Lauri

Läänemaa kohalik ajaleht kirjutab "poliitvangerdusest" Reformierakonna maakonnaorganisatsioonis. Aitäh laheda pildi eest. Olgu siiski öeldud, et selles loos on tavapäraselt ülesoolatud ajakirjanduslikku liialdust. Ei maksa otsida tonti sealt, kus seda pole, kirjutas Lauri Luik (pildil) oma sotsiaalmeediapostituses.

Lõpetasime arendusjuhiga töölepingu mõlema poole sõbralikul kokkuleppel ja ka edasises koostööootuses kohalike valimiste kontekstis. Ei ole tõsimeeli olnud hetkekski pahatahtlikku soovi seda kohta kellegi konkreetsega nö nui neljaks asendada. Soovime leida inimese, kel on sära silmis ja kes saab valimiste-eelsel tihedal perioodil panustada erakonna töösse 100%, st ei tööta samal ajal kuskil mujal. Nii lihtne ongi.

Ootan ka uuelt arendusjuhilt sellist pühendumust ja sära silmis nagu siis, kui Tõnuga alustasime. Ikka selleks, et saaksime organisatsioonina olla tugevamad läänlaste huvide eest seisjad. Olgu ka öeldud, et Tõnu on väga hea südamega, avatud suhtleja ja tubli töömees, meie koostöö on olnud viljakas, seda näitavad senised tulemused. Kuid nagu öeldud, säde silmis ja pühendumine 100% on need kaks tegurit, mille nimel oleme otsustanud edasi liikuda.

Teha ühest personaliküsimusest maakonnalehe esikaanelugu, näitab, et valimiskampaania avalöök on kellegi poolt jõuliselt tehtud. Kes see on, seda saab lugeda tänase lehe ridade vahelt.

