Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 30.01.2026 istungil otsusega nr 17 kehtetuks Haapsalu linnas Sauna põik 2 ja Sauna põik 2a kinnistute detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli planeerida kaks omaette väikeelamukrunti ning määrata neile ehitusõigus. Detailplaneering kehtestati Haapsalu Linnavalitsuse 21. mai 1999. a. korraldusega nr 295.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise eesmärk on Sauna põik 2 ja Sauna põik 2a kinnistute omavahelise piiri muutmine reaalsele olukorrale vastavaks. Sauna põik 2 ja 2a detailplaneering on tänaseks 26 aastat vana ja on ellu viidud.

Maakorraldustoimingute tegemiseks ilma kinnistule täiendava ehitusõiguse taotlemiseta ei ole kehtiva planeerimisseaduse ja maakatastriseaduse kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustust, mistõttu on üle 26 aasta vanuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine põhjendatud.

Haapsalu Linnavalitsus