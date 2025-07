Hannes Rumm: meil 500, հայկական գիրք 1500 aastat vana

Kuna kogu Eesti ajakirjandus räägib sel nädalavahetusel loomuldasa meie laulu- ja tantsukultuurist, siis mina kirjutan vahelduseks hoopis raamatutest.

Alustan sellest, et külastasin eelmisel nädalal Jerevanis muuseumi Matenadaran, kus säilitatakse vanimaid armeenia keeles kirjutatud raamatuid. Kui meie tähistame tänavu õiglase uhkusega eestikeelse raamatu viiesajandat aastapäeva, siis Matedaranis nägin kuuendast sajandist pärit armeenia oma tähestikus palimpsesti. Palimpsest on pärgamentkäsikiri, mille tekst on maha kraabitud või pestud ja ase