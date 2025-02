Haapsalu linn, Rohuküla küla, Rohuküla sadam 8 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kuula artiklit, 3 minutit ja 30 sekundit 0:00 / 3:30

Haapsalu Linnavalitsus teatab, et Haapsalu Linnavalitsus algatas 12. veebruari 2025 korraldusega nr 136 „Detailplaneeringu algatamine (Rohuküla sadam, Rohuküla, Haapsalu linn)“ Rohuküla sadam 8 kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on 0,64 ha. Planeeringuala hõlmab riigiomandis olevat Rohuküla sadam 8 kinnistut (katastritunnusega 67401:001:0739), mille sihtotstarve on 100% tootmismaa ning pindala on 6135 m². Kinnistu on hoonestatud. Antud alal kehtib Ridala Vallavolikogu 13.01.2010 otsusega nr 30 kehtestatud Rohuküla sadama detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta Ridala Vallavolikogu 13.01.2010 otsusega nr 30 kehtestatud Rohuküla sadama detailplaneeringut Rohuküla sadam 8 kinnistu osas, et suurendada kinnistule määratud ehitusõigust krundile täiendavate tootmishoonete püstitamiseks. Rohuküla sadam 8 kinnisasja piire detailplaneeringus ei muudeta. Krundi kasutamise sihtostarvet (100% tootmismaa) ei muudeta.

Artikkel jätkub peale reklaami

Planeeritavale krundile määratakse ehitusõigus, arhitektuursed tingimused hoonete püstitamiseks, krundi teenindamiseks vajalike tehnovõrkude põhimõttelised asukohad, lahendatakse haljastuse- ja heakorrapõhimõtted ning liiklus- ja parkimiskorralduse määramine. Detailplaneeringu koostamisel analüüsitakse sadamaala infrastruktuuri toimimispõhimõtteid ning arvestatakse sadama logistilise tegevuse tagamisega, et tagada sujuv ja efektiivne tööprotsess. Riigilaevastik täidab riigi veesõidukite (välja arvatud Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite registris olevate veesõidukid) ja ujuvmärgistuse haldamise, jäämurdetööde teostamise ning lootsiteenuse osutamise ja arendamisega seotud ülesandeid.

Haapsalu linna üldplaneeringu kohaselt asub Rohuküla sadam 8 kinnistu sadama maa-alal, mis on ette nähtud veesõidukite sildumiseks, sadamateenuse osutamiseks ning sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalike ehitiste ehitamiseks.

Haapsalu Linnavalitsus toetab detailplaneeringu taotleja soovi muuta kehtivat Rohuküla sadama detailplaneeringut Rohuküla sadam 8 kinnistu osas, et suurendada krundi ehitusõigust. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Haapsalu Linnavalitsus.

Käesoleva detailplaneeringu algatamisega ei kavandata tegevust, mis oleks olulise keskkonnamõjuga keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lg 1 p 3 mõistes ning mis kohustab koostama keskkonnamõju strateegilist (edaspidi KSH) hindamist. Detailplaneeringus planeeritav tegevus ei sisalda KeHJS § 6 lg 2 toodud tegevusvaldkonda (taristu ehitamine või kasutamine), mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust.

Korraldusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee/algatatud-detailplaneeringud).

Haapsalu linnavalitsus