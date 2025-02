HÕFF kuulutab välja põnevusjuttude võistluse

Kuula artiklit, 1 minutit ja 58 sekundit 0:00 / 1:58

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival tähistab raamatuaastat laste põnevusjuttude võistlusega.

Üle-eestilisele konkursile on oodatud 1.–12. klassi õpilaste jutud, mis võivad olla õudsed, ulmelised, fantastilised, kriminaalsed või lihtsalt seikluslikud.

Eraldi selgitatakse välja parim Haapsalu või Läänemaa õpilase kirjutatud jutt ja parim Haapsalu- või Läänemaa-aineline jutt.

Žüriisse kuuluv kirjanik ja Haapsalu krimifestivali Must Daam peakorraldaja Katrin Pauts ootab jutte suure põnevusega. „Lugude jutustamise oskus kulub elus igal pool ära – ka siis, kui kirjanikuks ei hakka. Väga lahe oleks, kui noored kirjutaksid just selliseid lugusid, mida neile endale meeldiks lugeda. Mitte mingil juhul ärgu mõeldagu, et see jutt peaks tingimata meelepärane olema keskealistele žüriiliikmetele – ärge hoidke end tagasi,” ütles ta.

Koos Pautsiga hindavad lugusid folklorist Eda Kalmre ja taskuhäälingu „Tumedad tunnid” eestvedaja Priit Öövel.

Auhindadega toetavad võistlust Apollo raamatupood, Poola suursaatkond ja Eesti Kirjandusmuuseum.

Parimad jutud salvestab Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil toimuval avalikul lindistusel populaarne taskuhääling „Tumedad tunnid”, need avaldatakse HÕFFi koduleheküljel ja parimad Haapsalu jutud ilmuvad ajalehes Lääne Elu. Kõik lood arhiveeritakse Eesti Kirjandusmuuseumis.

Võistlustööde pikkus on kuni 2500 tähemärki ja saatmise tähtaeg 6. aprill. Võitjad avalikustatakse 24. aprillil.

Võistluse korraldab Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival koostöös Haapsalu krimifestivaliga Must Daam, partneriteks Apollo raamatupood, Poola suursaatkond, Eesti Kirjandusmuuseum ja ajaleht Lääne Elu.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival leiab aset 1.–3. maini ja Haapsalu krimifestival Must Daam 1. novembril.