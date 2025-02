Nädala esimene pool tuleb sajuta ja päikseline

Kuula artiklit, 1 minutit ja 25 sekundit 0:00 / 1:25

Skandinaaviast üle Baltimaade ulatuv kõrgrõhkkond toob järgmise nädala esimesse poolde sajuta ja päiksevõimalusega ilma.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ja sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1–6 m/s. Külma on 4–10, saartel ja läänerannikul 1–3 kraadi. Päeval pilvisus hõreneb. Ilm on sajuta. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -1 kuni +2, Ida-Eestis -1 kuni -6 kraadi.

Teisipäeva öösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Külma on 6–12, Lääne-Eestis 1–5 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti muutliku pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub läänekaarde 2–8 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -1 kuni +2, Ida-Eestis -1 kuni -3 kraadi.

Kolmapäeva öösel on olulise sajuta pilves selgimistega ilm. Puhub läänekaare tuul 3–9 m/s. Külma on 1–7 kraadi. Kolmapäeva päeval on samuti pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3–9, põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.