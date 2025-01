Eesti kirjanduse päeval lehvivad Eestis lipud

Kuula artiklit, 1 minutit ja 32 sekundit 0:00 / 1:32

Neljapäeval, eesti kirjanduse päeval on lipupäev, mil Eesti lipu heiskavad kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Uhkustunde väljendamiseks on sinimustvalgeid Eesti lippe oodatud heiskama ka kõik teised. Lipud heisatakse hiljemalt kell 8 hommikul ning need langetatakse päikeseloojangul.

30. jaanuaril, mis on ühtlasi Anton Hansen Tammsaare sünnipäev, tähistatakse eesti kirjanduse päeva. 2025. aastal möödub 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest. Sel puhul algab eesti raamatu aasta, mis kestab kuni järgmise aasta emakeelepäevani, so 14. märtsini 2026. Raamatuaastat tähistatakse mitmesuguste näituste, sündmuste ja muude ettevõtmistega. Eesti raamatu aasta patroon on Vabariigi President Alar Karis.

Eesti raamatu aasta avapäev saab alguse aasta kirjandusõpetaja väljakuulutamisega päikesetõusul Tartus Toomemäel, Kristjan Jaak Petersoni kuju juures. Järgneb programm Tartu ülikooli raamatukogus, sealhulgas avatseremoonia, Utoopia Saatkond „Eesti raamat 1000”, konverents „Eesti raamat 500” ning näituse „Õpetusest võrsub iva. Eestikeelsest loengukonspektist kõrgkooliõpikuni” avamine. Õhtul toimub järelpidu Tartu Kirjanduse Maja kultuuriklubis Salong. Samal ajal tähistatakse raamatuaasta algust paljudes paikades üle Eesti.

