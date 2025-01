Aidi Vallik: Nõiapuu narmad

Tänavune talv on olnud heitlik. Teeb nädalakese korralikku külma ja lume maha, siis aga saabub järgmiseks nädalaks suur sula, koorib maa taas paljaks ja meelitab kolme-nelja plusskraadiga peenramullast välja igasugu otsakesi, mis enne märtsikuu keskpaika ennast veel sugugi näidata ei tohiks. Kui ülejärgmine nädal peaks endaga tooma tugevamad külmakraadid ja veel palja maa peale, on neil vesi ahjus Kas siis jätkub jõudugi kevadel uusi võrseid välja ajada, kui külm need talve jooksul mitu korda nahka on pistnud?

Ometi on üksikuid taimi, mille pungad selliseid ajutisi külmumisi sugugi ei pelga, vaid otsekui kurja ilma kiuste need järjest suuremaks kasvatavad ja isegi õide puhkeda lasevad. Meil kõige tu