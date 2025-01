Juhtkiri: nõiaring

Kõige lihtsam on kärpida kõige nõrgemate arvelt ja summat, mille olemasolu välja ei paistnud. Seni on riik andnud omavalitsustele raha, millega need toetasid lastele huviringe pakkuvaid klubisid. Huviringis käiva lapse vanemale on jagatav toetus olnud märkamatu. Aasta-aastalt on aga riik omavalitsustele makstavat toetust kärpinud ja varem või hiljem annab see endast lapsevanematele märku.

Viimase viie aastaga on riik vähendanud laste huvitegevuseks mõeldud summat Läänemaal enam kui kolmandiku võrra. Samal ajal on kulud kasvanud. Kui toetused vähenevad ja kulutused suurenevad, on selge, et tekkinud vahe tuleb lõpuks kinni maksta lapsevanematel. Kohe laste huvitegevusele rohkem kulutamist karta ei ole, küll aga võivad hinnad tõusta