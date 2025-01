Lääne Elu paberleht neljapäeval, 23. jaanuaril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 56 sekundit 0:00 / 0:56

Vormsi ootab tülis sadamaga ministrit appi

Vormsi vallavalitsus ei saa Sviby sadama haldaja, riigiettevõttega Saarte Liinid kuidagi kaubale ja ootab nüüd abi taristuministrilt Vladimir Svetilt. Vallavanem Lepa sõnul on Sviby sadam ja sadamaala uks Vormsile ja sealt saavad külalised saarele jõudes oma esimese emotsiooni. Sadamas mingite teenuste pakkumiseks tuleb aga Saarte Liinidega kokkuleppele jõuda.

Joosep Matjus: põdrapull on pulmaajal nagu metsa kuningas

Tänavust aasta looma põtra aastaid pildistanud ja jälginud loodusfilmide autori Joosep Matjuse sõnul on põder rahumeelne ja muhe loom, keda on meie metsades väga väheks jäänud. Põdraga on filmimehel Joosep Matjusel olnud juba varasest lapsepõlvest eriline suhe. Ta kasvas üles vanaisa lugudega põtradest ja õppis esimeste loomajälgedena tundma just põdrajälgi.