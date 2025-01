Hea teatrisõber!

Veebruaris toob Rakvere Teater Haapsalu publiku ette oma ahjusooja uuslavastuse “Tsikaadide aeg”, kus hakatakse jagama ühe perekonna pärandust.

Foto: Kalev Lilleorg

Kolmapäeval, 12. veebruaril kell 19 Haapsalu Kultuurikeskuses “TSIKAADIDE AEG”

Lafayette’i klanni liikmed on ammugi üksteisest võõrdunud. Kui perepea surmast on möödas ettenähtud aeg, saabuvad kaks venda ja õde koos perede ja elukaaslastega tagasi lagunevasse lapsepõlvemajja, võlgade, koli ja mälestuste keskele, et jagada ära hiljuti surnud isa pärandus.

Noorema põlve autori Branden Jacobs-Jenkinsi näidendis tõusevad märksõnadena esile maa ja linna, rikkuse ja vaesuse, maailmavaadete ja põlvkondade vastandus, aga ka andestus, mineviku taak, vanemate ja laste eest hoolitsemine.

Osades Ülle Lichtfeldt, Laura Niils, Rainer Elhi, Margus Grosnõi, Tarvo Sõmer ja külalistena Petra Liisa Pilv, Marion Tammet, Natali Väli, Viktoria Väli

Foto: Kalev Lilleorg