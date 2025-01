Transpordiamet lõpetab riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erihoolderežiimi

Kuula artiklit, 1 minutit ja 7 sekundit 0:00 / 1:7

Transpordiamet lõpetas täna, 13. jaanuaril kell 12 raskete ilmaolude tõttu kehtestatud erilise hoolderežiimi Saare-, Pärnu-, Hiiu-, Lääne-, Rapla-, Lääne-Harjumaa, Tartu-, Ida- ja Lääne-Virumaa riigiteedel. Teede korrashoid jätkub tavapäraste hooldustsüklitega.

Maakondade põhi- ja tugiteed on hooldatud, kuid kohati on tihedast lumesajust ja tuisust tingitud kinnisõidetud jääkonarusi, millega täiendavalt tegeletakse. Teehooldajad on puistamas ja sahkamas kõrvalteedel, kus on palju kinnisõidetud lund ja jäälobjakat, mistõttu võib teedel esineda libedust.

Palume liiklejatel arvestada, et teeolud on jätkuvalt talvised ning teekonda planeerides tuleb varuda tavapärasest rohkem aega, vajadusel vähendada sõidukiirust, vältida ohtlikke manöövreid ja hoida pikivahet. Suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus talviste teeolude korral.

Lisainfot teeolude kohta tasub enne teele asumist vaadata portaalist Tark Tee.