Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 03.02.-03.04.2025

Hajaasustusega maapiirkondades elavatel peredel on võimalik hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomne elektrisüsteem. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui taotleja. Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot, millest omafinantseering peab moodustama vähemalt 1/3 projekti kuludest. Toetust on võimalik taotleda füüsilistel isikutel, kelle alaline elukoht on 1. jaanuarist 2025 hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine. Hajaasustuse programmi tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad Haapsalu linna kodulehel https://www.haapsalu.ee/hajaasustuse-programm. Nõuetele vastavad taotlused esitada Haapsalu Linnavalitsusele 03.02.2025 kuni 03.04.2025.

Lisainfo

Marju Kohtring, 4725322

Haapsalu Linnavalitsus