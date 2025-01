Transpordiamet: teedel on libedust

Kuula artiklit, 0 minutit ja 43 sekundit 0:00 / 0:43

Transpordiamet hoiatab, et neljapäeva hommikul võib teedel olla libedust.

Kogu Eestile on libedusehoiatuse andnud ka keskkonnaagentuur.

Varahommikul sajab lund veel peamiselt mandri kirde- ja kaguosas. Teekatted põhi- ja tugimaanteedel on peamiselt lumised või jäised ning kõrvalmaanteed lumepudrused. Temperatuurid on kõikjal miinuspoolel. Tugev edelatuul on murdnud just Lõuna-Eestis teedele palju puid. Teedel on libedust!

Ilmaprognoosi kohaselt on päeval pilves ilm. Kohati sajab veel lund ja lörtsi. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi, saartel ja läänerannikul tuleb kuni +3 kraadi.