Kuula artiklit, 0 minutit ja 56 sekundit 0:00 / 0:56

Avaldasime 14. novembri lehes halvustavaid hinnanguid ja valeväiteid seoses Koluvere lossiga ja selle omanikega, mille eest vabandame. Muist nendest valeväidetest pärinesid külaelanikelt.

Selgitame, et väited kallasrajal kalapüüdmise keelamisest on valed, kuna vallikraav on ehitis ja ehitistel seaduse järgi kallasrada ei ole. Kirjutasime, justkui peaksid teed ja rajad päikesetõusust -loojanguni olema avalikuks kasutamiseks, kuid konkreetse lossi puhul peab siiski tutvumist lubama üksnes omanikuga kokku lepitud ajal ja omanik võib selle eest võtta ka tasu. Artiklis märgitud trahvid määras politsei inimestele, kes üle aia hoovi ronisid ja seal lagastasid.

Sõnad „lossihärrad” ja „lossirahvas” on terminid, mida kasutasid Koluvere küla elanikud, need ei ole ajakirjaniku välja mõeldud terminid ega ole kirja pandud lossi renoveerijate ja omanike halvustamiseks, sildistamiseks või solvamiseks.