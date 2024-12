LOETUIMAD LOOD 2024: linn keelab Karja tänaval toidufestivalid

Lääne Elu avaldab uuesti 2024. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 23. aprillil ilmunud lugu „Linn keelab Karja tänaval toidufestivalid”.

Sel suvel ei toimu Haapsalu Karja tänaval ühtegi toidufestivali, linnavalitsus ja korraldajad otsivad üritustele uut kohta.

„Kindel on see, et Karja tänaval need ei toimu,” ütles Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus. Traditsiooniliselt on suvel Karja tänaval toimunud kaks toidufestivali: maitsete promenaad ja suur Haapsalu toidutänav.

Karja tänaval tegutsevatel ettevõtetel on Parbuse sõnul olnud mõlema ürituse ajal probleeme: toidutelgid on pandud täpselt poodide ja ettevõtete sissepääsude ette, mõnel juhul tõsteti suisa asju uste ette ja pargiti sissepääsud kinni. Seetõttu ei leidnud kliendid kauplusi üles, mis tähendas kaupmeestele, et ühe suvise nädalavahetuse tulu jäi neil saamata.

„Neid pahaseid oli,” ütles Parbus. Pahaseid ettevõtjaid oli mõlema festivali ajal, kuid toidutänava ajal rohkem kui maitsete promenaadi ajal. Vähem kurtsid Parbuse sõnul need ettevõtjad, kellel olid väljas ka terrassid.

Et probleemid ei korduks,